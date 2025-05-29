Диана Шнайдер завершила выступление на "Ролан Гаррос"

Воспитанница тольяттинской школы тенниса Диана Шнайдер не смогла выйти в третий круг "Ролан Гаррос", сообщает championat.com. Во втором круге она проиграла украинке Даяне Ястремской. Встреча завершилась со счетом 5:7, 5:7.

Встреча продолжалась 1 час 50 минут. В ее рамках Шнайдер ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Ястремской четыре эйса, девять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12 заработанных.