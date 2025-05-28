Анастасия Павлюченкова и Елена Приданкина вышли во второй круг парного разряда "Ролан Гаррос"

Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова и ее соотечественница Елена Приданкина одержали победу на старте Открытого чемпионата Франции — 2025, сообщает championat.com. В парном разряде они обыграли французский тандем Эстелль Кашино и Кароль Монне. Счет — 6:4, 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 9 минут. За это время Павлюченкова и Приданкина сумели реализовать 6 брейк-пойнтов из 10 возможных, выполнили один эйс и в то же время допустили четыре двойные ошибки. Кашино и Монне также допустили четыре двойные ошибки, реализовали три брейк-пойнта из семи и не выполнили ни одного эйса.
Во втором круге парного разряда "Ролан Гаррос" — 2025 Елена Приданкина и Анастасия Павлюченкова сыграют с сильнейшим дуэтом в противостоянии Сторм Хантер/Эллен Перес (обе — Австралия) — Айша Мухаммад (США)/Деми Схурс (Нидерланды).
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!