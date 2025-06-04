Диана Шнайдер и Мирра Андреева вышли в полуфинал "Ролан Гаррос"

Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал "Ролан Гаррос" — 2025 в парном разряде. 3 июня они обыграли тандем российской теннисистки Анастасии Потаповой и ее напарницы из Сербии Ольги Данилович со счетом 6:3, 7:5, пишет championat.com.

Россиянки забрали пять последних геймов подряд в матче.

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. За это время Андреевой-младшей и Шнайдер удалось реализовать четыре брейк-пойнта из девяти возможных, выполнить две подачи навылет. Они также допустили три двойные ошибки. Потапова и Данилович реализовали два брейк-пойнта из девяти возможных, выполнили одну подачу навылет и допустили пять двойных ошибки.

В полуфинале Диана Шнайдер и Мирра Андреева сыграют с итальянским дуэтом Сары Эррани и Жасмин Паолини.