Диана Шнайдер закончила выступление на турнире в Берлине

Уроженка Жигулевска, 12-я ракетка мира Диана Шнайдер не смогла выйти в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-500 в Берлине. Во втором круге она уступила 164-й ракетке мира из Чехии Маркете Вондроушовой со счетом 3:6, 7:6 (7:3), 3:6.

Встреча продолжалась 2 часа 20 минут. В ее рамках Шнайдер ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Вондроушовой три эйса, восемь двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 14 заработанных, пишет championat.com.

Далее Маркета Вондроушова встретится с представительницей Туниса Онс Жабер.