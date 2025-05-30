Софья Палкина установила личный и областной рекорды в метании молота

В Сочи завершился командный чемпионат России по легкой атлетике. Победительницей в метании молота стала спортсменка из Самарской области, тольяттинка Софья Палкина, воспитанница тренера Владимира Быкова.

Ее лучшая попытка — 75.16 м. Это личный рекорд спортсменки и рекорд Самарской области.

Результат позволил Софье выполнить квалификационный норматив на чемпионат мира по легкой атлетике, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.