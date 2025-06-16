Диана Шнайдер и Анна Данилина проиграли в финале турнира WTA-500 в Лондоне в парном разряде

Пара российской теннисистки, воспитанницы тольяттинской школы тенниса Дианы Шнайдер и Анны Данилиной из Казахстана в финале травяного турнира категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания) проиграли дуэту Деми Схурс из Нидерландов и Айши Мухаммад из США со счетом 5:7, 7:6 (7:3), 4:10. Об этом сообщает championat.com.

В рамках встречи Шнайдер и Данилина четыре раза подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Схурс и Мухаммад три эйса, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 18 заработанных.

Ранее в этом сезоне Деми Схурс и Айша Мухаммад стали чемпионками турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). В финале они обыграли Оливию Николлс из Великобритании и Терезу Михаликову из Словакии со счетом 6:2, 7:6 (7:4).