Софья Палкина стала победительницей этапа Кубка России в метании молота

С 20 по 22 июня в Жуковском Московской области проходит десятый этап серии соревнований "Королева спорта" — Кубок России по легкой атлетике.



Победительницей в метании молота стала спортсменка из Самарской области Софья Палкина, воспитанница тренера Владимира Быкова. Ее результат — 72,43 м, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.