Анастасия Павлюченкова в паре завершила выступление на "Ролан Гаррос"

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Палюченкова и ее соотечественница Елена Приданкина не смогла выйти в третий круг Открытого чемпионата Франции — 2025 в паре, пишет championat.com.

Они проиграли американке Айше Мухаммад и Деми Схурс из Нидерландов со счетом 4:6, 7:6 (9:7), 3:6.

Встреча продолжалась 2 часа 40 минут. В ее рамках Павлюченкова и Приданкина один раз подали навылет, допустили семь двойных ошибок и реализовали три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Махаммад и Схурс один эйс, пять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14 заработанных.