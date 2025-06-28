"Акрон" продлил контракт с Константином Савичевым

Константин Савичев продлил контракт с тольяттинским ФК "Акрон". Новое соглашение заключено до 2027 года.
Константин Савичев перешел в "Акрон" летом 2021 г. и за четыре сезона помог красно-черным дойти до финала Пути Регионов FONBET Кубка России, выйти в МИР РПЛ и занять девятое место по итогам дебютного розыгрыша премьер-лиги.
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Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.