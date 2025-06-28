"Акрон" продлил контракт с Константином Савичевым

Константин Савичев продлил контракт с тольяттинским ФК "Акрон". Новое соглашение заключено до 2027 года.

Константин Савичев перешел в "Акрон" летом 2021 г. и за четыре сезона помог красно-черным дойти до финала Пути Регионов FONBET Кубка России, выйти в МИР РПЛ и занять девятое место по итогам дебютного розыгрыша премьер-лиги.