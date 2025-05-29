Диана Шнайдер в паре вышла во второй круг "Ролан Гаррос"

В первом круге парного женского турнира парного разряда в Париже Мирра Андреева и Диана Шнайдер нанесли поражение американскому дуэту Хейли Баптист/Эшлин Крюгер со счетом 6:3, 6:0, пишет championat.com.

Продолжительность матча составила ровно 1 час.

Россиянки выполнили один эйс, допустили три двойные ошибки и реализовали 7 брейк-пойнтов из 16. Их соперницы два раза подали навылет, один раз ошиблись на подаче и использовали два брейк-пойнта из четырех.

Во втором круге соперницами российского дуэта станут британка Майя Лумсден и Сабрина Сантамария из США.

Напомним, что Шнайдер уже завершила свое выступление в одиночном разряде, уступив во втором круге украинке Даяне Ястремской.