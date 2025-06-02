Новым главным тренером волейбольной "Новы" стал Олег Миканович

Главным тренером волейбольной "Новы" назначен 49-летний белорусский специалист Олег Миканович, сообщает пресс-служба клуба.

Миканович известен в российском волейболе: он три года отработал в кемеровском "Кузбассе" помощником главного тренера. С этой командой он стал чемпионом России, обладателем Суперкубка России, бронзовым призером чемпионата России и полуфиналистом Лиги Чемпионов.

В "Нову" наставник переходит из минской команды "Столица" (в прошлом — "Строитель"), в которой долгое время был главным тренером.

Также Олег Викторович возглавлял тренерский штаб национальной сборной Беларуси и был главным тренером молодежной сборной.