Диана Шнайдер уверенно вышла во второй круг турнира WTA-500 в Лондоне

Воспитанница тольяттинской школы тенниса Диана Шнайдер вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Лондоне, сообщает championat.com. На старте соревнований она обыграла 24-ю ракетку мира из Польши Магдалену Френх со счетом 6:4, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 11 минут. В ее рамках Шнайдер два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Френх один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

Далее Диана Шнайдер встретится с 34-й ракеткой мира британской теннисисткой Кэти Бултер. Турнир в Лондоне проходит с 9 по 15 июня.