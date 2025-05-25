Диана Шнайдер стартовала с победы на "Ролан Гаррос"

Уроженка Жигулевска, 11-я ракетка мира Диана Шнайдер вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции — 2025. На старте соревнований она обыграла украинскую теннисистку Анастасию Соболеву со счетом 7:6 (7:3), 6:2, пишет championat.com.

Далее Диана Шнайдер встретится с украинской теннисисткой Даяной Ястремской.

"Ролан Гаррос" — 2025 проходит с 25 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является пятая ракетка мира Ига Швентек из Польши.