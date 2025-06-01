Диана Шнайдер и Мирра Андреева обыграли соперниц на втором круге "Ролан Гаррос"

В Париже завершился матч второго круга женского турнира в парном разряде в рамках "Ролан Гаррос" — 2025, в котором россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер нанесли разгромное поражение дуэту Майя Лумсден (Великобритания)/Сабрина Сантамария (США) со счетом 6:0, 6:0, пишет championat.com.

Продолжительность матча составила 48 минут. Россиянки выполнили один эйс, допустили три двойные ошибки и реализовали шесть брейк-пойнтов из семи. Их соперницы ни разу не подали навылет, один раз ошиблись на подаче и не использовали ни одного брейк-пойнта из четырех.

В следующем круге парного "Ролан Гаррос" соперницами россиянок станут победительницы матча между французским дуэтом Каролин Гарсия/Диан Парри и Макото Ниномия (Япония)/Тан Цяньхуэй (Китай).