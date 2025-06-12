Диана Шнайдер и Анна Данилина вышли во второй круг парного турнира в Лондоне

Воспитанница тольяттинской школы тенниса Диана Шнайдер и Анна Данилина из Казахстана вышли во второй круг на турнире категории WTA-500 в Лондоне в парном разряде, сообщает championat.com. На старте соревнований они победили мексиканку Джулиану Олмос и россиянку Александру Панову со счетом 6:4, 7:5.

Матч продолжался 1 час 22 минуты. За это время Шнайдер и Данилина выполнили три подачи навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из восьми. На счету Олмос и Пановой два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырех.

Во втором круге Шнайдер и Данилина сыграют с дуэтом Сторм Хантер (Австралия)/Дезире Кравчик (США).