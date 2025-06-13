Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира в Лондоне

Воспитанница тольяттинской школы тенниса 12-я ракетка мира Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал травяного турнира категории WTA-500 в Лондоне, сообщает championat.com. В матче 1/8 финала она одержала волевую победу над 34-й ракеткой мира британкой Кэти Бултер — 2:6, 6:3, 6:2.

Матч продолжался 1 час 59 минуты. За это время Шнайдер выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Бултер четыре эйса, девять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из четырех.

В поединке за выход в полуфинал Шнайдер сразится со второй сеяной турнира в Лондоне чемпионкой Australian Open — 2025 Мэдисон Киз из США.