Игрок гандбольной "Лады" Дарья Милова переходит в аренду в АГУ-"Адыиф"

Гандбольные клубы "Лада" и АГУ-"Адыиф" заключили договор аренды, согласно которому тольяттинка Дарья Милова следующий сезон проведет в Майкопе, сообщает пресс-служба автозаводчанок.

Срок арендного соглашения начинается с 1 июля. Напомним, что Милова уже выступала на тех же основаниях в адыгейском коллективе во второй половине сезона 2023/2024 гг., в конце которого спустя довольно продолжительное время была возвращена в завершавшую свое существование молодежную сборную России, составленную из девушек 2004 г. р. и моложе.

Весь прошлый сезон Дарья провела за "Ладу", в составе которой в 26 играх забросила 26 мячей. Кроме того, в двух матчах за "Ладу-2" она забила в минувшем чемпионате высшей лиги 14 голов.