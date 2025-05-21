Мариуш Копил будет тренером Дианы Шнайдер на "Ролан Гаррос"

Румынский теннисист Мариуш Копил опубликовал на личной странице в соцсетях совместную фотографию с воспитанницей тольяттинской школы тенниса Дианой Шнайдер с тренировки в преддверии "Ролан Гаррос" — 2025, сообщает championat.com. Копил и Шнайдер будут готовиться к Открытому чемпионату Франции в рамках пробного периода.

34-летний Копил — победитель одного турнира категории ATP в парном разряде, финалист турниров ATP-250 в Софии (2018) и ATP-500 в Базеле (2018) в одиночном разряде.

Напомним, до грунтового турнира WTA-1000 в Риме (Италия) Шнайдер сотрудничала с Динарой Сафиной. Вместе они провели всего два турнира — в Штутгарте (Германия) и Мадриде (Испания).