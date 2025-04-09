Бывшая первая ракетка мира Динара Сафина стала тренером Дианы Шнайдер

Новым тренером воспитанницы тольяттинской школы тенниса Дианы Шнайдер стала экс-первая ракетка мира Динара Сафина, сообщает championat.com.
"Всем привет! С радостью сообщаю, что Динара Сафина присоединяется к моей команде в качестве нового тренера. В последние несколько месяцев я искала такого партнерства, которое, я уверена, подойдет мне как на корте, так и за его пределами. Динара, очевидно, легенда, и очень интересно, что мы сможем сделать вместе" - написала Шнайдер в соцсетях.
По информации издания, сотрудничество рассчитано до окончания грунтового сезона, то есть до "Ролан Гаррос" включительно. Женщины перешли на грунт в Чарльстоне в первую неделю апреля, и там Шнайдер дошла лишь до третьего круга, проиграв Екатерине Александровой.
Динара Сафина была первой ракеткой мира, однако турниров "Большого шлема" не выигрывала, потерпев три поражения в финалах. Зато у Динары 26 недель пребывания в статусе первой ракетки мира - это даже больше, чем у Марии Шараповой (21).
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!