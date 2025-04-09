Бывшая первая ракетка мира Динара Сафина стала тренером Дианы Шнайдер

Новым тренером воспитанницы тольяттинской школы тенниса Дианы Шнайдер стала экс-первая ракетка мира Динара Сафина, сообщает championat.com.

"Всем привет! С радостью сообщаю, что Динара Сафина присоединяется к моей команде в качестве нового тренера. В последние несколько месяцев я искала такого партнерства, которое, я уверена, подойдет мне как на корте, так и за его пределами. Динара, очевидно, легенда, и очень интересно, что мы сможем сделать вместе" - написала Шнайдер в соцсетях.

По информации издания, сотрудничество рассчитано до окончания грунтового сезона, то есть до "Ролан Гаррос" включительно. Женщины перешли на грунт в Чарльстоне в первую неделю апреля, и там Шнайдер дошла лишь до третьего круга, проиграв Екатерине Александровой.

Динара Сафина была первой ракеткой мира, однако турниров "Большого шлема" не выигрывала, потерпев три поражения в финалах. Зато у Динары 26 недель пребывания в статусе первой ракетки мира - это даже больше, чем у Марии Шараповой (21).