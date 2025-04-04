Диана Шнайдер закончила одиночное выступление на турнире WTA-500 в США

Уроженка Жигулевска Диана Шнайдер не смогла выйти в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне, проиграв соотечественнице Екатерине Александровой, пишет championat.com.

В матче третьего круга Александрова уверенно, со счетом 6:2, 6:1 обыграла 14-ю ракетку мира Шнайдер.

Встреча российских теннисисток продлилась 56 минут. В ее рамках Александрова восемь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти заработанных. На счету Шнайдер ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.