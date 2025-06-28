Под Кинелем водитель без прав спровоцировал ДТП с шестью пострадавшими

В Кинельском районе в 22:50 27 июня на 4 км дороги "Кинель — Богатое — Борское" 18-летний молодой человек, не имеющий права управления транспортными средствами, въехал в Ford Fusion.
После ДТП врачами рекомендовано амбулаторное лечение обоим водителям и пассажирам иномарки — мужчинам 30, 46 и 29 лет. Пассажир Ford Fusion — 33-летняя женщина — госпитализирована, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!