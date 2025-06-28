Под Кинелем водитель без прав спровоцировал ДТП с шестью пострадавшими

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В Кинельском районе в 22:50 27 июня на 4 км дороги "Кинель — Богатое — Борское" 18-летний молодой человек, не имеющий права управления транспортными средствами, въехал в Ford Fusion.

Фото: ГУ МВД по Самарской области