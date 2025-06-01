Диана Шнайдер вышла четвертьфинал "Ролан Гаррос" в парном разряде

В Париже в матче третьего круга женского турнира в парном разряде в рамках "Ролан Гаррос" — 2025 одержали победу россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

Они в двух сетах обыграли французский дуэт Каролин Гарсия/Диан Парри. Встреча завершилась со счетом 6:0, 7:5, пишет championat.com.

Продолжительность матча составила 1 час 14 минут. Россиянки выполнили один эйс, допустили три двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из девяти. Их соперницы ни разу не подали навылет, сделали две двойные ошибки и реализовали единственный заработанный брейк-пойнт.