Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в финал турнира в Великобритании

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в финал травяного теннисного турнира WTA-250 в Истбурне, уступив в полуфинале австралийке Майе Джойнт со счетом 5:7, 3:6, пишет championat.com.

Теннисистки провели на корте 1 час 27 минут. За время матча Майя Джойнт выполнила четыре подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. Анастасия Павлюченкова подала один эйс за игру, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из двух.

В финале турнира в Истбурне Майя Джойнт сразится с филиппинкой Александрой Эалой.