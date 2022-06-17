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Строительство Строительство и недвижимость

Самарцы одобрили высотный ЖК напротив "Самара Арены"

САМАРА. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Проект жилого комплекса "Арена Парк" на пересечении Московского шоссе и ул. Алма-Атинской в Самаре получил поддержку на общественных слушаниях по отклонению от параметров строительства.

Фото: samadm.ru

Как следует из заключения по результатам слушаний, по проекту поступило 70 положительных мнений, при 15 отрицательных и двух предложениях.

Противники проекта в основном высказывали недовольство малым количеством предусмотренных парковочных мест - 0,7 на квартиру. Cторонники же часто оперировали словами "красивый", "хороший", "стильный".

Напомним, ЖК планирует построить АО "Акация", подконтрольное семье президента ассоциации "Версиво" Алексея Долматова. На площади 9,3 га предполагается построить дома от 7 до 35 этажей с пристроенными офисами,поликлиникой и детским садом. Также здесь появятся отдельное трехэтажное здание школы и двухэтажный физкультурного-оздоровительный центр.

Два года назад проводился международный конкурс на лучшие проект ЖК. В нем победили датские архитекторы, предложившие застройку в 6-8 этажей в необычном дизайне. Однако на слушания был вынесен уже иной проект более высотной и стандартной застройки.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Толстов 26 января 2022 16:56 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

Ольга Оля 08 декабря 2021 03:30 В Самаре начали вырубать дубовую рощу напротив "МТЛ Арены"

Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.

Ольга Жметко 02 ноября 2021 13:59 "Прогресс-Н" рассказал о ситуации с долевками на Революционной и Советской Армии

Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍

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