Самарцы одобрили высотный ЖК напротив "Самара Арены"

Проект жилого комплекса "Арена Парк" на пересечении Московского шоссе и ул. Алма-Атинской в Самаре получил поддержку на общественных слушаниях по отклонению от параметров строительства.

Как следует из заключения по результатам слушаний, по проекту поступило 70 положительных мнений, при 15 отрицательных и двух предложениях.

Противники проекта в основном высказывали недовольство малым количеством предусмотренных парковочных мест - 0,7 на квартиру. Cторонники же часто оперировали словами "красивый", "хороший", "стильный".

Напомним, ЖК планирует построить АО "Акация", подконтрольное семье президента ассоциации "Версиво" Алексея Долматова. На площади 9,3 га предполагается построить дома от 7 до 35 этажей с пристроенными офисами,поликлиникой и детским садом. Также здесь появятся отдельное трехэтажное здание школы и двухэтажный физкультурного-оздоровительный центр.

Два года назад проводился международный конкурс на лучшие проект ЖК. В нем победили датские архитекторы, предложившие застройку в 6-8 этажей в необычном дизайне. Однако на слушания был вынесен уже иной проект более высотной и стандартной застройки.