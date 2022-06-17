Самарцы одобрили высотный ЖК напротив "Самара Арены"

Проект жилого комплекса "Арена Парк" на пересечении Московского шоссе и ул. Алма-Атинской в Самаре получил поддержку на общественных слушаниях по отклонению от параметров строительства.
Как следует из заключения по результатам слушаний, по проекту поступило 70 положительных мнений, при 15 отрицательных и двух предложениях.
Противники проекта в основном высказывали недовольство малым количеством предусмотренных парковочных мест - 0,7 на квартиру. Cторонники же часто оперировали словами "красивый", "хороший", "стильный".
Напомним, ЖК планирует построить АО "Акация", подконтрольное семье президента ассоциации "Версиво" Алексея Долматова. На площади 9,3 га предполагается построить дома от 7 до 35 этажей с пристроенными офисами,поликлиникой и детским садом. Также здесь появятся отдельное трехэтажное здание школы и двухэтажный физкультурного-оздоровительный центр.
Два года назад проводился международный конкурс на лучшие проект ЖК. В нем победили датские архитекторы, предложившие застройку в 6-8 этажей в необычном дизайне. Однако на слушания был вынесен уже иной проект более высотной и стандартной застройки.
Последние комментарии
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.
А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!
Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍