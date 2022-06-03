Появились эскизы застройки 17-го км Московского шоссе

Мэрия Самары опубликовала эскизный проект застройки Московского шоссе/ул. Алма-Атинской. В рамках общественных обсуждений самарцам предлагается высказаться по этому проекту до 9 июня.
Напомним, развивать площадку планирует АО "Акация", подконтрольное семье президента ассоциации "Версиво" Алексея Долматова. Ранее компания получила разрешение на планирование и межевание территории. Участок находится в собственности "Акации" с 2018 г. и имеет вид разрешенного использования "под сельскохозяйственное производство".
На площади 9,3 га предполагается построить дома от 7 до 35 этажей с пристроенными офисами,поликлиникой и детским садом. Также здесь появятся отдельное трехэтажное здание школы и двухэтажный физкультурного-оздоровительный центр. Парковки спроектированы из расчета 0,7 на квартиру.
Последние комментарии
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.
А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!
Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍