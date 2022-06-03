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Строительство Строительство и недвижимость

Появились эскизы застройки 17-го км Московского шоссе

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мэрия Самары опубликовала эскизный проект застройки Московского шоссе/ул. Алма-Атинской. В рамках общественных обсуждений самарцам предлагается высказаться по этому проекту до 9 июня.

Напомним, развивать площадку планирует АО "Акация", подконтрольное семье президента ассоциации "Версиво" Алексея Долматова. Ранее компания получила разрешение на планирование и межевание территории. Участок находится в собственности "Акации" с 2018 г. и имеет вид разрешенного использования "под сельскохозяйственное производство".

На площади 9,3 га предполагается построить дома от 7 до 35 этажей с пристроенными офисами,поликлиникой и детским садом. Также здесь появятся отдельное трехэтажное здание школы и двухэтажный физкультурного-оздоровительный центр. Парковки спроектированы из расчета 0,7 на квартиру.

Гид потребителя

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Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

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Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.

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Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍

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