Появились эскизы застройки 17-го км Московского шоссе

Мэрия Самары опубликовала эскизный проект застройки Московского шоссе/ул. Алма-Атинской. В рамках общественных обсуждений самарцам предлагается высказаться по этому проекту до 9 июня.

Напомним, развивать площадку планирует АО "Акация", подконтрольное семье президента ассоциации "Версиво" Алексея Долматова. Ранее компания получила разрешение на планирование и межевание территории. Участок находится в собственности "Акации" с 2018 г. и имеет вид разрешенного использования "под сельскохозяйственное производство".

На площади 9,3 га предполагается построить дома от 7 до 35 этажей с пристроенными офисами,поликлиникой и детским садом. Также здесь появятся отдельное трехэтажное здание школы и двухэтажный физкультурного-оздоровительный центр. Парковки спроектированы из расчета 0,7 на квартиру.