В Кировском районе Самары размежуют территорию под застройку

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Департамент градостроительства опубликовал распоряжение о разрешении АО "Акация" подготовить документацию по планировке и межеванию территории в границах Московского шоссе и ул. Алма-Атинской в Кировском районе Самары.

Фото: департамент градостроительства Самары