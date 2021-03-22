В Кировском районе Самары размежуют территорию под застройку

Департамент градостроительства опубликовал распоряжение о разрешении АО "Акация" подготовить документацию по планировке и межеванию территории в границах Московского шоссе и ул. Алма-Атинской в Кировском районе Самары.
Планировку и межевание предстоит провести на площади 9,8 Га.
В техническом задании ведомство просит, в том числе, выделить границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства (детские сады, школы, паркинги, высотная многоэтажная жилая застройка), а также рассмотреть возможность реконструкции существующих объектов социального назначения (образовательных учреждений, поликлиник, пожарных депо, станций скорой помощи, отделений почты и т. п.).