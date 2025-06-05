Главным тренером "Крыльев" стал Магомед Адиев

Магомед Адиев — новый главный тренер "Крыльев Советов". Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Контракт заключен на один год с возможностью продления по соглашению сторон.
"Сегодня встретился с новым главным тренером "Крыльев" Магомедом Адиевым. Его кандидатуру утвердил совет директоров клуба.
Поприветствовал наставника на самарской земле, пожелал успехов. У "Крыльев" будет непростой сезон. Преданные болельщики ждут от команды яркой игры, которая бы приносила достойный результат и зажигала ребят, мальчишек и девчонок заниматься спортом", — написал губернатор в своем Телеграм-канале.
Он добавил, что помогать главному тренеру будет Сергей Булатов, который давно работает в "Крыльях".
Кроме того, глава региона обратил внимание Магомеда Адиева на то, что необходимо уделять внимание молодым самарским игрокам: "Крылья" выстраивают вертикаль подготовки игроков и надо давать юным талантам проявить себя".
Напомним, что Игорь Осинькин, который тренировал команду с 2020 г., покинул клуб в конце мая по истечению срока контракта.
В прошлом — нападающий, воспитанник грозненского футбола. В разные годы выступал за "Анжи", ЦСКА, "Терек", "Сокол", астанинский "Женис", "Нижний Новгород" и другие клубы. В 1999 г. провел четыре матча за олимпийскую сборную России, отметившись двумя забитыми мячами.
В начале текущего сезона Магомед Мусаевич возглавлял "Ахмат", а затем с апреля 2025 г. работал с подмосковными "Химками".
Ранее тренировал "Анжи", карагандинский "Шахтер", а также национальную сборную Казахстана.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.