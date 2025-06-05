Главным тренером "Крыльев" стал Магомед Адиев

Магомед Адиев — новый главный тренер "Крыльев Советов". Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Контракт заключен на один год с возможностью продления по соглашению сторон.

"Сегодня встретился с новым главным тренером "Крыльев" Магомедом Адиевым. Его кандидатуру утвердил совет директоров клуба.

Поприветствовал наставника на самарской земле, пожелал успехов. У "Крыльев" будет непростой сезон. Преданные болельщики ждут от команды яркой игры, которая бы приносила достойный результат и зажигала ребят, мальчишек и девчонок заниматься спортом", — написал губернатор в своем Телеграм-канале.

Он добавил, что помогать главному тренеру будет Сергей Булатов, который давно работает в "Крыльях".

Кроме того, глава региона обратил внимание Магомеда Адиева на то, что необходимо уделять внимание молодым самарским игрокам: "Крылья" выстраивают вертикаль подготовки игроков и надо давать юным талантам проявить себя".

Напомним, что Игорь Осинькин, который тренировал команду с 2020 г., покинул клуб в конце мая по истечению срока контракта.

В прошлом — нападающий, воспитанник грозненского футбола. В разные годы выступал за "Анжи", ЦСКА, "Терек", "Сокол", астанинский "Женис", "Нижний Новгород" и другие клубы. В 1999 г. провел четыре матча за олимпийскую сборную России, отметившись двумя забитыми мячами.

В начале текущего сезона Магомед Мусаевич возглавлял "Ахмат", а затем с апреля 2025 г. работал с подмосковными "Химками".

Ранее тренировал "Анжи", карагандинский "Шахтер", а также национальную сборную Казахстана.