Игорь Осинькин покидает "Крылья Советов"

Игорь Осинькин покидает пост главного тренера "Крыльев Советов". По решению сторон контракт, который заканчивается в мае, продлен не будет, сообщает клуб.

Тренер принял команду в июле 2020 г. и сразу решил поставленную задачу по ее возвращению в Премьер-лигу.

"С приходом Игоря Осинькина в Самаре появилась молодая и самобытная команда, которая влюбила в себя многих болельщиков из разных регионов страны, - говорится в сообщении. - Эксперты и специалисты отмечали атакующий и комбинационный стиль игры футболистов, которых тренер привел в "Крылья Советов".

В свой первый год в ФНЛ игроки под руководством наставника установили множество рекордов и досрочно завоевали золотые медали первенства. Кроме этого, второй раз в российской истории команде удалось выйти в финал Кубка России.

"Талант Игоря Осинькина раскрылся в работе с молодыми футболистами, многие из которых попали в ведущие клубы чемпионата, кроме того, большая часть игроков получили приглашение в национальную сборную именно из самарского клуба", - отмечают в клубе.

Впоследствии все свои свои четыре сезона "Крылья Советов" провели в РПЛ. За этот период под его руководством было сыгранно 194 игры. Из них: 85 матчей победных, ничейных — 35.

Ранее гендиректор "Крыльев Советов" Роберт Тер-Абрамян, комментируя слухи о возможной смене тренера, сообщил, что Осинькин является приоритетным кандидатом.