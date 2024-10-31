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Самарская область завоевала Гран-при Всероссийской туристской премии "Маршрут года"

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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29 октября в Уфе состоялся финал ХI Всероссийской туристской премии "Маршрут года". Это событие в сфере туризма проводится с 2014 года. Победители определяются по итогам открытого всероссийского конкурса проектов за достижения в области создания и развития туристских маршрутов.

Фото: предоставлено Туристским информационным центром Самарской области

В этом году за победу боролся 451 проект из 62 регионов России. 324 проекта из 61 региона получили право на участие в финальных мероприятиях XI Всероссийской туристской премии "Маршрут года".

Туристский информационный центр Самарской области организовал подачу 34 заявок. В финал от ТИЦ вышли 18 проектов. Десять проектов Самарской области стали лауреатами конкурса в разных номинациях: "Лучшая музейная экскурсия", "Лучшая туристическая карта города", "Лучший маршрут образовательного туризма", "Лучший культурно-познавательный маршрут", "Лучшее мобильное приложение для туристов", "Лучший маршрут для пешеходного туризма", "Лучший маршрут экологического туризма", "Лучший маршрут образовательного туризма".

А маршрут "Самарская область - весь мир на ладони" взял Гран-при Всероссийской туристской премии "Маршрут года"-2024 в номинации "Лучшая идея маршрута"!

Маршрут-победитель вобрал в себя посещение музеев, экскурсии от лицензированных гидов, транспортное обслуживание, рестораны национальной кухни и проживание в отелях. Целевая аудитория - иностранные гости из ОАЭ. Длительность программы пять дней. Каждый день имеет тематическое название: "Русский Майями", "Русский Милан", "Русский Кельн" и "Русские Альпы".

Директор ТИЦ Самарской области Анна Павкина отметила: "Премия "Маршрут года" - важная площадка для обмена опытом между участниками конкурса, знакомство с актуальными трендами в сфере туризма. Наша команда всегда ставит перед собой целью делать путешествия особенными и запоминающимися. Наш маршрут - настоящее приключение в Самарской области".

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