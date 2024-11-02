Сувениры: что привезти из Самарской области

Оказываясь в новом месте, каждый настоящий путешественник стремится оставить себе на память его частицу. Магнит, ракушка, необычный камень или брелок… Милый сувенир становится вещественным доказательством пережитых эмоций и приключений и по прошествии времени позволяет почувствовать их вкус вновь. А если памятный подарок — вещь уникальная или с историей, то он запросто может и других вдохновить на путешествие. Об этом хорошо знают в Туристском информационном центре (ТИЦ) Самарской области и активно продвигают оригинальные продукты местных производителей на туристическом рынке России.

"Сувениры региона Самарской области представляют собой важный элемент туристической индустрии. Они не только напоминают о путешествиях, но и поддерживают местные традиции и культуру. Будучи материальными символами воспоминаний, сувениры играют значимую роль в формировании имиджа региона и способствуют его экономическому развитию. Поддержка местных мастеров и создание уникальных предложений позволяют развивать эту сферу и привлекать всё больше туристов в Самарскую область. В конечном итоге сувениры становятся неотъемлемой частью туристического опыта, создавая мост между культурой, историей и современностью", — уверена директор ТИЦ Самарской области Анна Павкина.

Сладости, авторские игрушки, украшения и модная одежда… Рассказываем, чем готова порадовать своих гостей самарская земля.

Вкус детства

Начнем с традиций. Вот уже много лет во всей стране и даже за ее пределами знамениты самарские конфеты. Пирамидки перетертого арахиса с сахаром, заглазированные и посыпанные вафельной крошкой в коробке с надписью "Родные просторы" в особом представлении не нуждаются. Они производятся с 1974 года и безоговорочно любимы всеми сладкоежками.

Особая гордость самарских кондитеров — "Помадка", вкус которой многим знаком с детства. Любители классического вкуса могут выбрать для себя традиционную сливочную помадку, а для тех, кто любит пробовать что-то новое, предлагают вариации в шоколадной глазури, с орехами, фруктами. Хорошим сувениром может стать помадка в подарочной коробке с черно-белыми фотографиями видов Самары.

Учим играючи

Ищете подарок не только со вкусом, но и с пользой? Присмотритесь к игре "МЕМО. Самарская область". Она для тех, кто хочет лучше узнать Самарскую область, познакомиться с ее достопримечательностями и знаменитыми людьми. Эта карточная игра с простыми правилами: нужно найти пару для каждой карты. Всего в игре 32 карточки. Запомнить изображения совсем не сложно, а красочные картинки вовлекут в процесс даже самых маленьких.

Еще одним интересным сувениром для маленьких гостей Самары станет настольная игра-бродилка "Самарская область". С ее помощью можно в увлекательной форме узнать о скульптурах, установленных в Самаре, а в раскраске на свой вкус подобрать им цветовые сочетания и уже спустя время после путешествия пересматривать свои шедевры. На память о поездке также будет браслет с изображением дяди Степы или Буратино, магниты или стикерпаки.

С глубоким смыслом

А вот авторская игрушка-оберег "Хозяйка Жигулевских гор" станет подарком для истинных ценителей необычных вещей. В основе ее создания лежит исторический образ знатной сарматки, которые были воительницами и защитницами нашего края с 4 века до н. э. по 4 век нашей эры. За фигурой Хозяйки стоит книжечка-раскладушка с авторской легендой о том, как появилась Хозяйка Самарской Луки и Жигулевских гор.

Самарский Диор

Слова самой известной песни о столице губернии "Самара городок" стали названием для коллекции сувениров, посвященных миру самарских достопримечательностей. Шопперы из высококачественного хлопка, двухслойные магниты и открытки-раскраски с видами Самары станут живыми откликами на впечатления, которые гости города получат, гуляя по его улицам.

Знатоки моды по достоинству оценят авторские платки и палантины с сюжетами о Самаре и самарской набережной, выполненными во французском стиле 17 века Туаль де Жуи. Коллекцию принтованных изделий называют самарским Диором, поскольку орнамент широко использовался в работах знаменитого модельера. В линейке также представлены зонты, футболки, купальники и другая одежда. Каждый предмет в коллекции является настоящим произведением искусства, которое отражает богатство и красоту Самары.

Сила реки

Volga mama — это настоящая визитная карточка Самарской области. Бренд знают не только в России, но и далеко за ее пределами. Началось все с пошива бейсболок, но вскоре ассортимент продукции с фирменным логотипом разросся до полноценной линии одежды: от головных уборов до нижнего белья и аксессуаров из кожи. Залогом успеха марки стала концепция объединения силы великой реки, традиций предков и современных тенденций уличной и модной культуры.

Украшения в стиле модерн

Именно такие создает молодой самарский ювелирный бренд Buntarka, вдохновившись городскими памятниками архитектуры и единственным в России "Музеем модерна". Кованые ворота в его двор в виде бабочки стали символом самарского модерна и нашли свое отражение на значке и ограничителе для книг из специального сета украшений. Еще один знаковый образ — польский костел в Самаре. В сете с одноименным названием представлены серебряный кулон и кольцо с башней костела, а также ограничитель для книг с фасадом здания.