Под Тольятти столкнулись грузовик и легковушка

В пятницу, 19 сентября, в Шигонском районе Самарской области произошло ДТП с участием большегруза и легковушки. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области