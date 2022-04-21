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Суды Происшествия

Кассационный суд не стал менять приговор бывшему судье Михаилу Бурцеву

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 21 апреля, Шестой кассационный суд рассмотрел жалобу адвоката Дмитрия Тараборина на приговор Кировского райсуда, вынесенный экс-судье Михаилу Бурцеву, признанному виновным в получении взятки. Об этом сообщили в суде.

Напомним, по версии следствия, в сентябре 2019 г. к судье Михаилу Бурцеву обратилась Альфия Гениятова с просьбой помочь с УДО Мукоедова, отбывающего наказание в ИК-26. Судья якобы сказал, что если материалы поступят к нему, он удовлетворит ходатайство за 300-500 тыс. рублей.

9 октября 2019 г. Гениятова получила от Мукоедова 500 тыс. руб. для передачи судье. Деньги она планировала отдать частями по 250 тыс. рублей. Женщину отследили сотрудники ФСБ, и она согласилась участвовать в оперативных мероприятиях. В тот же день в служебном кабинете она передала Бурцеву 250 тыс. рублей.

25 июня 2021 г. Кировский райсуд Самары приговорил экс-судью к семи годам колонии строгого режима. Приговор обжаловали, областной суд не стал его менять.

9 февраля 2022 г. в кассационный суд поступила жалоба на приговор Бурцеву и апелляционное определение от адвоката Дмитрия Тараборина.

21 апреля жалобу адвоката рассмотрели. В итоге суд отказал в ее удовлетворении и оставил вынесенные судебные акты без изменений.

Как сообщил корреспонденту Волга Ньюс адвокат Тараборин, он и подзащитный планируют обжаловать приговор, апелляционное и кассационное определения в Верховном Суде РФ.

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