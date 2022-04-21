Кассационный суд не стал менять приговор бывшему судье Михаилу Бурцеву

В четверг, 21 апреля, Шестой кассационный суд рассмотрел жалобу адвоката Дмитрия Тараборина на приговор Кировского райсуда, вынесенный экс-судье Михаилу Бурцеву, признанному виновным в получении взятки. Об этом сообщили в суде.
Напомним, по версии следствия, в сентябре 2019 г. к судье Михаилу Бурцеву обратилась Альфия Гениятова с просьбой помочь с УДО Мукоедова, отбывающего наказание в ИК-26. Судья якобы сказал, что если материалы поступят к нему, он удовлетворит ходатайство за 300-500 тыс. рублей.
9 октября 2019 г. Гениятова получила от Мукоедова 500 тыс. руб. для передачи судье. Деньги она планировала отдать частями по 250 тыс. рублей. Женщину отследили сотрудники ФСБ, и она согласилась участвовать в оперативных мероприятиях. В тот же день в служебном кабинете она передала Бурцеву 250 тыс. рублей.
25 июня 2021 г. Кировский райсуд Самары приговорил экс-судью к семи годам колонии строгого режима. Приговор обжаловали, областной суд не стал его менять.
9 февраля 2022 г. в кассационный суд поступила жалоба на приговор Бурцеву и апелляционное определение от адвоката Дмитрия Тараборина.
21 апреля жалобу адвоката рассмотрели. В итоге суд отказал в ее удовлетворении и оставил вынесенные судебные акты без изменений.
Как сообщил корреспонденту Волга Ньюс адвокат Тараборин, он и подзащитный планируют обжаловать приговор, апелляционное и кассационное определения в Верховном Суде РФ.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.