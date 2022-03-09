Адвокаты осужденных судей Михаила Бурцева и Ивана Ежова обжалуют приговоры

Шестой кассационный суд рассмотрит жалобу на приговор Кировского райсуда, вынесенный экс-судье Михаилу Бурцеву, признанному виновным в получении взятки (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ) и апелляционное определение Самарского облсуда. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, в сентябре 2019 г. к судье Михаилу Бурцеву обратилась Альфия Гениятова с просьбой помочь с УДО Мукоедова, отбывающего наказание в ИК-26. Судья якобы объяснил, что если материалы поступят к нему, он удовлетворит ходатайство за 300-500 тыс. рублей.

9 октября 2019 г. Гениятова получила от Мукоедова 500 тыс. руб. для передачи судье. Деньги она планировала отдать частями по 250 тыс. рублей. Женщину отследили сотрудники ФСБ, и она согласилась участвовать в оперативных мероприятиях. В тот же день в служебном кабинете она передала Бурцеву 250 тыс. рублей.

25 июня 2021 г. Кировский райсуд Самары приговорил экс-судью к семи годам колонии строгого режима. Приговор обжаловали, областной суд не стал его менять.

9 февраля 2022 г. в Шестой кассационный суд поступила жалоба на приговор Бурцеву и апелляционное определение. Дату заседания назначили на апрель.

Также стало известно, что 28 февраля в Красноглинский райсуд поступила апелляционная жалоба на приговор бывшему судье Автозаводского райсуда Тольятти Ивану Ежову. Подал ее адвокат. Об этом сообщают в суде.

Напомним, 15 февраля Красноглинский районный суд признал Ежова виновным в получении взятки в крупном размере. В марте 2019 г. судья получил через посредника 550 тыс. руб. - первую часть взятки 1 млн руб. - за переквалификацию действий подсудимого с п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство в особо крупном размере") на ч. 1 ст. 330 УК РФ ("Самоуправство"), освобождение от уголовной ответственности и назначение судебного штрафа.

Красноглинский районный суд назначил Ежову восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 1 млн рублей. Этот приговор был обжаловал адвокат.

Кроме того, в Советском райсуде идет процесс по уголовному делу бывшей судьи Промышленного районного суда Анны Бондаренко. Ее обвиняют в покушении на мошенничество по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ.