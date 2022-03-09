Адвокаты осужденных судей Михаила Бурцева и Ивана Ежова обжалуют приговоры

Шестой кассационный суд рассмотрит жалобу на приговор Кировского райсуда, вынесенный экс-судье Михаилу Бурцеву, признанному виновным в получении взятки (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ) и апелляционное определение Самарского облсуда. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
Напомним, в сентябре 2019 г. к судье Михаилу Бурцеву обратилась Альфия Гениятова с просьбой помочь с УДО Мукоедова, отбывающего наказание в ИК-26. Судья якобы объяснил, что если материалы поступят к нему, он удовлетворит ходатайство за 300-500 тыс. рублей.
9 октября 2019 г. Гениятова получила от Мукоедова 500 тыс. руб. для передачи судье. Деньги она планировала отдать частями по 250 тыс. рублей. Женщину отследили сотрудники ФСБ, и она согласилась участвовать в оперативных мероприятиях. В тот же день в служебном кабинете она передала Бурцеву 250 тыс. рублей.
25 июня 2021 г. Кировский райсуд Самары приговорил экс-судью к семи годам колонии строгого режима. Приговор обжаловали, областной суд не стал его менять.
9 февраля 2022 г. в Шестой кассационный суд поступила жалоба на приговор Бурцеву и апелляционное определение. Дату заседания назначили на апрель.
Также стало известно, что 28 февраля в Красноглинский райсуд поступила апелляционная жалоба на приговор бывшему судье Автозаводского райсуда Тольятти Ивану Ежову. Подал ее адвокат. Об этом сообщают в суде.
Напомним, 15 февраля Красноглинский районный суд признал Ежова виновным в получении взятки в крупном размере. В марте 2019 г. судья получил через посредника 550 тыс. руб. - первую часть взятки 1 млн руб. - за переквалификацию действий подсудимого с п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство в особо крупном размере") на ч. 1 ст. 330 УК РФ ("Самоуправство"), освобождение от уголовной ответственности и назначение судебного штрафа.
Красноглинский районный суд назначил Ежову восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 1 млн рублей. Этот приговор был обжаловал адвокат.
Кроме того, в Советском райсуде идет процесс по уголовному делу бывшей судьи Промышленного районного суда Анны Бондаренко. Ее обвиняют в покушении на мошенничество по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы