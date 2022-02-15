Судью Ивана Ежова приговорили к восьми годам колонии строгого режима

Во вторник, 15 февраля, Красноглинский районный суд Самары вынес приговор бывшему судье Автозаводского районного суда Тольятти Ивану Ежову. Его признали виновным в получении взятки в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Самарской области.
Напомним, в марте 2019 г. судья Ежов получил через посредника 550 тыс. руб. - первую часть взятки 1 млн руб. - за вынесенное ранее судебное решение о переквалификации действий подсудимого с п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство в особо крупном размере") на ч. 1 ст. 330 УК РФ ("Самоуправство") и освобождение обвиняемого от уголовной ответственности в связи с назначением судебного штрафа.
Суд назначил Ежову восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 1 млн рублей. Кроме того, ему на пять лет запретили занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти. Приговор законную силу еще не вступил.
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы