Судью Ивана Ежова приговорили к восьми годам колонии строгого режима

Во вторник, 15 февраля, Красноглинский районный суд Самары вынес приговор бывшему судье Автозаводского районного суда Тольятти Ивану Ежову. Его признали виновным в получении взятки в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Самарской области.

Напомним, в марте 2019 г. судья Ежов получил через посредника 550 тыс. руб. - первую часть взятки 1 млн руб. - за вынесенное ранее судебное решение о переквалификации действий подсудимого с п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство в особо крупном размере") на ч. 1 ст. 330 УК РФ ("Самоуправство") и освобождение обвиняемого от уголовной ответственности в связи с назначением судебного штрафа.

Суд назначил Ежову восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 1 млн рублей. Кроме того, ему на пять лет запретили занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти. Приговор законную силу еще не вступил.