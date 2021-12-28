Обвинение просит для бывшего судьи Ивана Ежова 10 лет заключения

В понедельник, 27 декабря, в Красноглинском районном суде под председательством судьи Елены Бурой на прениях по уголовному делу экс-судьи Ивана Ежова представитель гособвинения запросил назначить 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, бывшего судью Автозаводского районного суда Ивана Ежова обвиняют в получении взятки в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, в марте 2019 г. он получил через посредника 550 тыс. руб. - части от взятки 1 млн рублей. Деньги передали якобы за вынесенное ранее решение о переквалификации действий подсудимого с вымогательства в особо крупном размере на самоуправство и освобождение от уголовной ответственности.

Следствие закончилось в конце 2020 года. Потом оно несколько месяцев кочевало из тольяттинского суда в Самару. В итоге первое судебное заседание для рассмотрения назначили на 18 июня 2021 года.

Сейчас процесс вышел на финальную стадию. Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в суде, на прениях, начавшихся 27 декабря, представитель государственного обвинения просил признать Ивана Ежова виновным и назначить ему 10 лет заключения в колонии строгого режима. На следующем заседании прения продолжатся.

В прокуратуре Самарской области уточнили, что кроме лишения свободы прокурор просил назначить Ивану Ежову штраф 1,5 млн рублей.