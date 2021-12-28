Обвинение просит для бывшего судьи Ивана Ежова 10 лет заключения

В понедельник, 27 декабря, в Красноглинском районном суде под председательством судьи Елены Бурой на прениях по уголовному делу экс-судьи Ивана Ежова представитель гособвинения запросил назначить 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
Напомним, бывшего судью Автозаводского районного суда Ивана Ежова обвиняют в получении взятки в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ).
По версии следствия, в марте 2019 г. он получил через посредника 550 тыс. руб. - части от взятки 1 млн рублей. Деньги передали якобы за вынесенное ранее решение о переквалификации действий подсудимого с вымогательства в особо крупном размере на самоуправство и освобождение от уголовной ответственности.
Следствие закончилось в конце 2020 года. Потом оно несколько месяцев кочевало из тольяттинского суда в Самару. В итоге первое судебное заседание для рассмотрения назначили на 18 июня 2021 года.
Сейчас процесс вышел на финальную стадию. Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в суде, на прениях, начавшихся 27 декабря, представитель государственного обвинения просил признать Ивана Ежова виновным и назначить ему 10 лет заключения в колонии строгого режима. На следующем заседании прения продолжатся.
В прокуратуре Самарской области уточнили, что кроме лишения свободы прокурор просил назначить Ивану Ежову штраф 1,5 млн рублей.
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы