Экс-судья Иван Ежов дал показания в суде по своему уголовному делу

В пятницу, 26 ноября, в Красноглинском районном суде Самары в завершение судебного следствия дал показания 57-летний бывший судья Иван Ежов, обвиняемый в получении взятки. Он заявил, что своей вины категорически не признает.

Напомним, 13 марта 2019 года в с. Ташла Ставропольского района сотрудники тольяттинского отдела регионального УФСБ задержали служителя Фемиды и при обыске в его недостроенном коттедже изъяли "куклу", состоящую из пятитысячных купюр и имитаций банкнот, на которых святящейся краской было написано "взятка".

Подсудимый же заявляет, что в отношении него была провокация и деньги ему подбросили. По его версии, в день задержания он назначил встречу своему знакомому Дмитрию Алиеву, который хорошо зарекомендовал себя как прораб при строительстве частных домов для коллег Ежова. Судья якобы намеревался обсудить со строителем договор на внутреннюю отделку его коттеджа.

Так как Алиев на встречу опоздал, а на втором этаже еще не было проведено электричество, то в темноте было невозможно определить объем предстоящих работ. Мужчины ограничились скоротечным чаепитием, и Ежов вышел во двор проводить гостя. Тут его встретили оперативники. Следом последовал обыск коттеджа, через час после начала которого в декоративной вазе для зонтов и были найдены 550 тыс. "рублей".

Свою непричастность к этим деньгам экс-судья доказывал тем, что на его руках не было зафиксировано свечение спецраствора, которым обрабатывают купюры для оперативных экспериментов, кроме маленького пятнышка на мизинце левой руки.

Также подсудимый обращал внимание суда на то, что несмотря на ходатайство защиты к материалам дела не приложена полная видеозапись проведенного обыска, продолжавшегося около трех часов.

По словам обвиняемого, подбросить деньги мог и Алиев, в отношении которого в начале 2019 г. сотрудники госбезопасности запрашивали разрешение о прослушивании телефонных переговоров. Ежов предположил, что Алиева подловили на чем-то противозаконном и принудили к сотрудничеству в обмен на лояльность. А оперативники ФСБ стремились повысить показатели своей работы.

Глубокий анализ материалом дела занял 19 листов. В свою защиту Ежов говорил и о соперничестве между силовиками, и о лживости показаний Алиева, и о никак до сих пор не закончившимся рассмотрении уголовного дела в отношении Назима Сеидова, от которого Ежов якобы требовал благодарность за мягкий приговор.

После выступления обвиняемого прокурор подробно воспроизвел разговор Ежова и Алиева, записанный на спецаппаратуру. Оказалось, что стороны по-разному читают одну из фраз Ежова. Последний утверждает, что сказал "Ношу с собой", а гособвинитель видит в расшифровке запись "У тебя с собой?".

Следует заметить, что разговор между Ежовым и Алиевым ничем не напоминает разговор между заказчиком и подрядчиком: слишком законспирирован, масса недомолвок и абсолютно нет никакой строительно-финансовой конкретики. Именно эта неестественная осторожность в общении между фигурантами больше всего порочит позицию подсудимого.

На следующем заседании планируется провести прения сторон, после чего судья уйдет в совещательную комнату для постановления приговора.