Обвиненный во взятке судья Иван Ежов отрицает вину

Суд Красноглинского района Самары начал рассматривать уголовное дело Ивана Ежова. Он раньше трудился судьей Автозаводского района Тольятти. Первое заседание прошло 18 июня. Ежова обвинили в получении крупной взятки от подсудимого Назима Сеидова через посредника по фамилии Алиев.

Сеидов взыскивал со своего знакомого долг 4 млн рублей. А тот пожаловался в полицию, якобы деньги вымогают. Действия Сеидова квалифицировали как вымогательство.

"По версии следствия, к судье Ежову обратился Алиев - их общий с Сеидовым знакомый. Он попросил объективно рассмотреть дело, полагая, что оно сфальсифицировано сотрудниками полиции. Ежов обещал рассмотреть объективно", - рассказал представитель прокуратуры.

Дальше, по версии следствия, гособвинитель в суде по делу Сеидова заявил, что нельзя квалифицировать действия того как вымогательство. Судья подумал и согласился с прокурором. Сеидова оштрафовали и отпустили.

Как считают силовики, судья встретился с Алиевым и заявил, что Алиев должен его поблагодарить за мягкий приговор, и даже назвал сумму благодарности - миллион рублей. Взятку должны были передать частями.

Впрочем, Алиев и Сеидов обратились в ФСБ. И Ежова задержали в его доме в Ташле во время оперативного эксперимента.

"На Алиева надели спецтехнику (аудио- и видеозаписывающую аппаратуру) и отправили к Ежову. Он передал деньги. Захватывали Ежова потом у ворот", - рассказал оперативник службы по Тольятти УФСБ по Самарской области Валерий О.

На руке Ежова эксперт зафиксировал следы вещества, которым обрабатывал купюры. Впрочем, сам бывший судья вины не признал и заявил, будто дело сфабриковано. Ежову сейчас грозит до 12 лет лишения свободы.