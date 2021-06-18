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Суды Происшествия

Обвиненный во взятке судья Иван Ежов отрицает вину

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Красноглинского района Самары начал рассматривать уголовное дело Ивана Ежова. Он раньше трудился судьей Автозаводского района Тольятти. Первое заседание прошло 18 июня. Ежова обвинили в получении крупной взятки от подсудимого Назима Сеидова через посредника по фамилии Алиев.

Фото: предоставлено автором

Сеидов взыскивал со своего знакомого долг 4 млн рублей. А тот пожаловался в полицию, якобы деньги вымогают. Действия Сеидова квалифицировали как вымогательство.

"По версии следствия, к судье Ежову обратился Алиев - их общий с Сеидовым знакомый. Он попросил объективно рассмотреть дело, полагая, что оно сфальсифицировано сотрудниками полиции. Ежов обещал рассмотреть объективно", - рассказал представитель прокуратуры.

Дальше, по версии следствия, гособвинитель в суде по делу Сеидова заявил, что нельзя квалифицировать действия того как вымогательство. Судья подумал и согласился с прокурором. Сеидова оштрафовали и отпустили.

Как считают силовики, судья встретился с Алиевым и заявил, что Алиев должен его поблагодарить за мягкий приговор, и даже назвал сумму благодарности - миллион рублей. Взятку должны были передать частями.

Впрочем, Алиев и Сеидов обратились в ФСБ. И Ежова задержали в его доме в Ташле во время оперативного эксперимента.

"На Алиева надели спецтехнику (аудио- и видеозаписывающую аппаратуру) и отправили к Ежову. Он передал деньги. Захватывали Ежова потом у ворот", - рассказал оперативник службы по Тольятти УФСБ по Самарской области Валерий О.

На руке Ежова эксперт зафиксировал следы вещества, которым обрабатывал купюры. Впрочем, сам бывший судья вины не признал и заявил, будто дело сфабриковано. Ежову сейчас грозит до 12 лет лишения свободы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

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А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

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Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

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ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

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Бог в помощь.

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