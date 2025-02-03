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Власть и политика

Две чиновницы из Самарской области перешли на службу в Курскую область

КУРСК. 3 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Бывшая советником губернатора Самарской области по решению вопросов обманутых дольщиков Светлана Дроздова, а также бывший первый вице-мэр Самары Елена Атанова получили должности в правительстве Курской области. Новых коллег в ходе заседания правительства представил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Светлана Дроздова назначена врио помощника губернатора. Она будет заниматься вопросами, связанными со строительной отраслью и оказанием помощи переселенцам.

Елена Атанова стала врио советника губернатора Курской области. В ее ведении будет градостроительная политика, вопросы инвестиционной деятельности, взаимодействие с федеральным центром.

 

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