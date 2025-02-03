Две чиновницы из Самарской области перешли на службу в Курскую область

Бывшая советником губернатора Самарской области по решению вопросов обманутых дольщиков Светлана Дроздова, а также бывший первый вице-мэр Самары Елена Атанова получили должности в правительстве Курской области. Новых коллег в ходе заседания правительства представил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Светлана Дроздова назначена врио помощника губернатора. Она будет заниматься вопросами, связанными со строительной отраслью и оказанием помощи переселенцам.
Елена Атанова стала врио советника губернатора Курской области. В ее ведении будет градостроительная политика, вопросы инвестиционной деятельности, взаимодействие с федеральным центром.
Последние комментарии
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра