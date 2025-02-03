Две чиновницы из Самарской области перешли на службу в Курскую область

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Бывшая советником губернатора Самарской области по решению вопросов обманутых дольщиков Светлана Дроздова, а также бывший первый вице-мэр Самары Елена Атанова получили должности в правительстве Курской области. Новых коллег в ходе заседания правительства представил губернатор Курской области Александр Хинштейн.