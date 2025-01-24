Экс-депутат Самары Олеся Дворцова назначена советником Александра Хинштейна

Теперь уже бывший депутат Самарской городской думы Олеся Дворцова назначена на новую должность. Она стала советником врио губернатора Курской области Александра Хинштейна. Информацию Олеся Дворцова подтвердила журналисту Волга Ньюс.

Как сообщает партия "Единая Россия" на сайте, Олеся родилась в Куйбышеве 10 мая 1982 года. Закончила Самарскую гуманитарную академию по специальности "юриспруденция". Трудовую деятельность начала в аппарате Самарской губернской думы, ей был присвоен классный чин - государственный советник Самарской области 3 класса.

Кроме прочего, Олеся проходила службу в ГУ МВД России по Самарской области в должности начальника отдела по работе с обращениями граждан и организаций управления делопроизводства и режима. Ей было присвоено звание младшего лейтенанта внутренней службы.

Напомним, в начале декабря 2024 г. депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн был назначен врио губернатора Курской области. Тогда же стало известно о предполагаемом назначении Олеси Дворцовой.