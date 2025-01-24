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Власть и политика

Экс-депутат Самары Олеся Дворцова назначена советником Александра Хинштейна

САМАРА. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Теперь уже бывший депутат Самарской городской думы Олеся Дворцова назначена на новую должность. Она стала советником врио губернатора Курской области Александра Хинштейна. Информацию Олеся Дворцова подтвердила журналисту Волга Ньюс.

Фото: фото с личной страницы в Вконтакте

Как сообщает партия "Единая Россия" на сайте, Олеся родилась в Куйбышеве 10 мая 1982 года. Закончила Самарскую гуманитарную академию по специальности "юриспруденция". Трудовую деятельность начала в аппарате Самарской губернской думы, ей был присвоен классный чин - государственный советник Самарской области 3 класса.

Кроме прочего, Олеся проходила службу в ГУ МВД России по Самарской области в должности начальника отдела по работе с обращениями граждан и организаций управления делопроизводства и режима. Ей было присвоено звание младшего лейтенанта внутренней службы.

Напомним, в начале декабря 2024 г. депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн был назначен врио губернатора Курской области. Тогда же стало известно о предполагаемом назначении Олеси Дворцовой.

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