Самарский депутат Олеся Дворцова переходит на работу в Курскую область

Депутат гордумы Самары Олеся Дворцова слагает полномочия и переходит на работу в Курскую область.
"Слагаю депутатские полномочия в связи с переходом на другую работу в Курскую область к Александру Евсеевичу Хинштейну. Вам, моим избирателям, говорю Спасибо за оказанное доверие и многолетнюю совместную плодотворную работу. За пять лет моей депутатской деятельности в Самарском районе, общаясь с вами, я не только приобрела бесценный опыт, но и узнала, что среди моих избирателей много активных, инициативных граждан, которые любят наш район и хотят, чтобы жизнь в нем стала лучше и комфортнее", — написала Олеся Дворцова в соцсетях.
В беседе с журналистом Волга Ньюс она также отметила, что сейчас завершает дела в Самаре.
Напомним, в начале декабря 2024 г. депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн был назначен врио губернатора Курской области. Мы делали большой материал о том, чем запомнился политик в 63 регионе.
Последние комментарии
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.