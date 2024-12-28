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Власть и политика

Самарский депутат Олеся Дворцова переходит на работу в Курскую область

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутат гордумы Самары Олеся Дворцова слагает полномочия и переходит на работу в Курскую область.

"Слагаю депутатские полномочия в связи с переходом на другую работу в Курскую область к Александру Евсеевичу Хинштейну. Вам, моим избирателям, говорю Спасибо за оказанное доверие и многолетнюю совместную плодотворную работу. За пять лет моей депутатской деятельности в Самарском районе, общаясь с вами, я не только приобрела бесценный опыт, но и узнала, что среди моих избирателей много активных, инициативных граждан, которые любят наш район и хотят, чтобы жизнь в нем стала лучше и комфортнее", — написала Олеся Дворцова в соцсетях.

В беседе с журналистом Волга Ньюс она также отметила, что сейчас завершает дела в Самаре.

Напомним, в начале декабря 2024 г. депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн был назначен врио губернатора Курской области. Мы делали большой материал о том, чем запомнился политик в 63 регионе.

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