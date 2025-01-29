Экс-замминистра строительства Самарской области перешла на работу к Хинштейну

Врио первого заместителя министра строительства Курской области стала Анна Урусова. Информация отображается на сайте правительства Курской области.

Анна Урусова ранее трудилась в правительстве Самарской области. В мае 2023 г. она исполняла обязанности министра строительства Самарской области. До того она была замглавы ведомства.

Проработала главой министерства в 63 регионе Урусова недолго - уже через пару дней появились сообщения, что временным руководителем министерства стал Вадим Чекмарев.

Напомним, в начале декабря 2024 г. депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн был назначен врио губернатора Курской области. А в январе 2025 г. советником врио губернатора Самарской области стала экс-депутат самарской гордумы Олеся Дворцова.