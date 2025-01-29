Экс-замминистра строительства Самарской области перешла на работу к Хинштейну

Врио первого заместителя министра строительства Курской области стала Анна Урусова. Информация отображается на сайте правительства Курской области.
Анна Урусова ранее трудилась в правительстве Самарской области. В мае 2023 г. она исполняла обязанности министра строительства Самарской области. До того она была замглавы ведомства.
Проработала главой министерства в 63 регионе Урусова недолго - уже через пару дней появились сообщения, что временным руководителем министерства стал Вадим Чекмарев.
Напомним, в начале декабря 2024 г. депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн был назначен врио губернатора Курской области. А в январе 2025 г. советником врио губернатора Самарской области стала экс-депутат самарской гордумы Олеся Дворцова.
Последние комментарии
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека
Рудаков вполне сможет потянуть мэра