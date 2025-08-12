Самарские дети чаще всего проводят в интернете 1-2 часа в день

Цифровая экосистема МТС и онлайн-платформа Авито провели совместное исследование, посвященное цифровому воспитанию детей из Самарской области. Согласно опросу, большинство родителей считают, что начинать пользоваться цифровыми платформами дети могут с 10-летнего возраста.
При этом чем старше родители, тем выше этот показатель — для родителей в возрасте 25-34 лет приемлемый возраст составляет 9 лет, тогда как для группы 55-64 лет — 12 лет. Также основная масса респондентов (76%) отметила, что начинает обучать детей безопасному поведению в сети, когда покупают первый смартфон. Еще 24% опрошенных жителей региона занимаются профилактикой заранее — еще до покупки гаджета. Но при этом только 5% респондентов приступают к урокам после первого негативного опыта, например, столкновения с обманом в сети.
Родители отметили, что чаще всего самарские дети проводят на цифровых платформах 1-2 часа в день. Больше всего времени самарские дети уделяют в интернете видеохостингам (43%), мессенджерам (34%), игровым площадкам и онлайн-играм (31%).
В целом, родители ответственно относятся к тому, чтобы контролировать время, которое ребенок проводит в сети, а также сам просматриваемый контент. Согласно опросу, это наиболее популярные методы цифрового воспитания в Самарской области. Также одним из главных правил безопасности родители считают не называть личные данные и не переходить по подозрительным ссылкам.
"Современные дети погружаются в цифровой мир уже с 5-6 лет, и это естественный процесс. Важная задача родителя — не ограждать ребенка от интернета стеной, а стать его надежным проводником в этом пространстве. Ключ к безопасности — честный и открытый диалог. Обсуждайте с детьми реальные риски сети: почему нельзя доверять личные данные незнакомцам, как распознать манипуляции и почему любое сомнение — это повод сразу обратиться к родителю. Ребенок все равно будет исследовать онлайн-мир. Наша общая цель — сделать этот путь максимально защищенным, наполнив его доверием и практическими знаниями правил цифровой безопасности", — комментирует директор сервиса безопасного пространства для детей Membrana Kids от МТС Арсений Эпов.
Последние комментарии
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.