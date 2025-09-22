"Транспорт Будущего Самара" - партнер всероссийского Дня бега

Компания "Транспорт будущего Самара" стала партнером всероссийского Дня бега "Кросс нации". Он прошел в Тольятти в минувшую субботу, 20 сентября, на стадионе "Торпедо".
В программе соревнований - старты патриотического забега с участием воспитанников спортивных школ, военно-патриотических клубов, участников СВО, ветеранов-спортсменов. В забегах приняли участие дети с ограниченными возможностями здоровья, спортивные клубы, команды школ, вузов, ссузов, предприятий города. Всего на дистанции от 1 до 8 км вышло более чем две с половиной тысячи человек.
Компания "Транспорт будущего Самара" стала партнером праздника, предоставив подарочные спортивные наборы участникам беговых состязаний.
Генеральный директор компании Илья Сидоров отметил: "Кросс нации" - масштабное событие, которое объединяет спортсменов со всей страны и предоставляет возможность полезно и интересно провести время, укрепляя здоровье. Мы рады быть партнерами этого мероприятия и надеемся, что наши подарки вдохновят участников на поддержание здорового образа жизни".
"Кросс нации" - самое массовое спортивное мероприятие в России, которое проводится с 2004 года одновременно более чем в ста городах страны. Основная цель события - пропаганда здорового образа жизни и привлечение граждан к занятиям физической культурой.
