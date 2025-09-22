16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Коровы на «подиуме»: как прошел конкурс красоты на агровыставке под Самарой Авито: молодые предприниматели переходят в диджитал-формат Танцы в чане с виноградом, буренки и трактора: публикуем видео с сельхозвыставки CARCADE укрепляет деловые связи на ключевых отраслевых мероприятиях сентября "Транспорт Будущего Самара" - партнер всероссийского Дня бега

Экономика и бизнес

"Транспорт Будущего Самара" - партнер всероссийского Дня бега

САМАРА. 22 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 38
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Компания "Транспорт будущего Самара" стала партнером всероссийского Дня бега "Кросс нации". Он прошел в Тольятти в минувшую субботу, 20 сентября, на стадионе "Торпедо".

Фото: Фото предоставлено пресс-службой "Транспорт будущего"

В программе соревнований - старты патриотического забега с участием воспитанников спортивных школ, военно-патриотических клубов, участников СВО, ветеранов-спортсменов. В забегах приняли участие дети с ограниченными возможностями здоровья, спортивные клубы, команды школ, вузов, ссузов, предприятий города. Всего на дистанции от 1 до 8 км вышло более чем две с половиной тысячи человек.

Компания "Транспорт будущего Самара" стала партнером праздника, предоставив подарочные спортивные наборы участникам беговых состязаний.

Генеральный директор компании Илья Сидоров отметил: "Кросс нации" - масштабное событие, которое объединяет спортсменов со всей страны и предоставляет возможность полезно и интересно провести время, укрепляя здоровье. Мы рады быть партнерами этого мероприятия и надеемся, что наши подарки вдохновят участников на поддержание здорового образа жизни".

"Кросс нации" - самое массовое спортивное мероприятие в России, которое проводится с 2004 года одновременно более чем в ста городах страны. Основная цель события - пропаганда здорового образа жизни и привлечение граждан к занятиям физической культурой.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №29

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Иван Ильич 18 сентября 2025 15:23 Порезали высотки: изменен план застройки микрорайона у телецентра в Самаре

Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))

Vlad Zag 28 августа 2025 14:13 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

Оч хочется реалиализации этого направления "авиации". Вижу - показанная архитектура изделия будет неустойчива при касании поплавками любой среды (занос, клевание). Зачем делать нечто новое в древнем планере с известными косяками сильно ограничивающими применение изделия при реализации. Т.е. зачем делать "нано" карету скорой помощи не способную разворачиваться на месте на любой поверхности? Зачем тиражировать известные инженерам старые проблемы, но в шкуре волка? Поэтому и рождается вышесказанное опасение об освоении. Ребята, студенты обратите внимание на новейшие идеи планера способные "уходить" с большой волны. Зачем тратиться на изделие для штиля?

Владимир Инишев 23 августа 2025 10:36 В Самаре выделят землю под строительство новых заводов

Что-то никто не хочет комментировать((

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Юрий Пестриков 07 августа 2025 19:30 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... удивительное - всегда рядом. Не, не переплюнули ИННОВАТОРЫ ... СУДЬБУ каспийского МОНСТРА и не переплюнут, зная элементарную физику - денежки ОСВОЯТ или их устроит карьерный рост.

Фото на сайте

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Для будущих урожаев: большой фоторепортаж с Дня поля и сенажа ПФО

Тракторы, комбайны, сеялки: публикуем большой фоторепортаж с "Дня поля-2025: динамика техники"

Тракторы, комбайны, сеялки: публикуем большой фоторепортаж с "Дня поля-2025: динамика техники"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5