В Самарской области открылась XXVII Поволжская агропромышленная выставка

С 19 по 20 сентября в пос. Усть-Кинельский территория Поволжской зональной машиноиспытательной станции стала площадкой для демонстрации достижений отрасли АПК и обмена опытом в аграрной сфере. За годы проведения мероприятие приобрело федеральный статус и признание в профессиональной среде.
Событие направлено на повышение инвестиционной привлекательности Самарской области, установление взаимовыгодных деловых контактов между участниками рынка, привлечение в сельскохозяйственную отрасль молодых специалистов, внедрение передовых достижений науки и техники.
Выставка объединила более 500 сельхозпредприятий и организаций из 20 регионов России. Среди участников — ведущие агрохолдинги и животноводческие предприятия, производители сельхозтехники и оборудования, научно-исследовательские институты и профильные образовательные организации, представители малого и среднего бизнеса на селе.
Официальный старт мероприятию дал врио вице-губернатора — руководителя администрации губернатора Самарской области Антон Емельяненко.
"По поручению главы региона Вячеслава Андреевича Федорищева сегодня мы открываем Поволжскую агропромышленную выставку. Она, безусловно, имеет большое значение не только для Самарской области, но и для всего федерального округа. Это возможность для наших производителей-аграриев представить лучшие достижения как в науке, семеноводстве, так и в производстве сельскохозяйственной продукции, — отметил он. — На площадке выставки работают сельхозмашиностроители, которые играют ведущую роль в обеспечении производственной безопасности страны. Поэтому выставка — это, с одной стороны, показ достижений, с другой стороны — площадка для обсуждения трендов, перспектив, эффективности мер господдержки. Здесь мы совместно обсудим, какие меры нужно дорабатывать и будем предлагать эти решения губернатору".
В ходе торжественного открытия он также вручил федеральные и региональные награды труженикам села за заслуги в агропромышленном производстве, многолетний труд и активную общественную работу.
В рамках деловой программы представители власти, бизнеса и науки обсудят ключевые вопросы и перспективы развития отрасли, а также пройдет подписание ряда соглашений о сотрудничестве.
Площадка выставки делится на множество организованных экспозиций пространств. Здесь работают экспозиции "Агротехнопарк", "Животноводство", "Саженцы". Визитной карточкой Поволжской агропромышленной стала экспозиция "Сельская улица", где представлены 27 районов, демонстрирующих продукцию своих производителей, предприятий переработки, фермерских и личных подсобных хозяйств, а также уникальную продукцию и сувениры ремесленных мастерских и мастеров народного творчества.
На площадке выставки также состоялся конкурсный показ крупного рогатого скота молочного направления. В ней участвуют животные из 13 хозяйств 11 районов области. Это результат совместного труда селекционеров, зоотехников и животноводов, которые день за днем работают над улучшением генетики и повышением продуктивности региональных хозяйств.
Гости форума смогут ознакомиться с новейшими разработками, перспективными сортами растений и породами животных, увидеть тест-драйв техники, посетить интерактивные площадки и мастер-классы, приобрести продукцию сельского хозяйства в торговых рядах.
Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами