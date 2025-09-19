В Самарской области открылась XXVII Поволжская агропромышленная выставка

С 19 по 20 сентября в пос. Усть-Кинельский территория Поволжской зональной машиноиспытательной станции стала площадкой для демонстрации достижений отрасли АПК и обмена опытом в аграрной сфере. За годы проведения мероприятие приобрело федеральный статус и признание в профессиональной среде.

Событие направлено на повышение инвестиционной привлекательности Самарской области, установление взаимовыгодных деловых контактов между участниками рынка, привлечение в сельскохозяйственную отрасль молодых специалистов, внедрение передовых достижений науки и техники.

Выставка объединила более 500 сельхозпредприятий и организаций из 20 регионов России. Среди участников — ведущие агрохолдинги и животноводческие предприятия, производители сельхозтехники и оборудования, научно-исследовательские институты и профильные образовательные организации, представители малого и среднего бизнеса на селе.

Официальный старт мероприятию дал врио вице-губернатора — руководителя администрации губернатора Самарской области Антон Емельяненко.

"По поручению главы региона Вячеслава Андреевича Федорищева сегодня мы открываем Поволжскую агропромышленную выставку. Она, безусловно, имеет большое значение не только для Самарской области, но и для всего федерального округа. Это возможность для наших производителей-аграриев представить лучшие достижения как в науке, семеноводстве, так и в производстве сельскохозяйственной продукции, — отметил он. — На площадке выставки работают сельхозмашиностроители, которые играют ведущую роль в обеспечении производственной безопасности страны. Поэтому выставка — это, с одной стороны, показ достижений, с другой стороны — площадка для обсуждения трендов, перспектив, эффективности мер господдержки. Здесь мы совместно обсудим, какие меры нужно дорабатывать и будем предлагать эти решения губернатору".

В ходе торжественного открытия он также вручил федеральные и региональные награды труженикам села за заслуги в агропромышленном производстве, многолетний труд и активную общественную работу.

В рамках деловой программы представители власти, бизнеса и науки обсудят ключевые вопросы и перспективы развития отрасли, а также пройдет подписание ряда соглашений о сотрудничестве.

Площадка выставки делится на множество организованных экспозиций пространств. Здесь работают экспозиции "Агротехнопарк", "Животноводство", "Саженцы". Визитной карточкой Поволжской агропромышленной стала экспозиция "Сельская улица", где представлены 27 районов, демонстрирующих продукцию своих производителей, предприятий переработки, фермерских и личных подсобных хозяйств, а также уникальную продукцию и сувениры ремесленных мастерских и мастеров народного творчества.

На площадке выставки также состоялся конкурсный показ крупного рогатого скота молочного направления. В ней участвуют животные из 13 хозяйств 11 районов области. Это результат совместного труда селекционеров, зоотехников и животноводов, которые день за днем работают над улучшением генетики и повышением продуктивности региональных хозяйств.

Гости форума смогут ознакомиться с новейшими разработками, перспективными сортами растений и породами животных, увидеть тест-драйв техники, посетить интерактивные площадки и мастер-классы, приобрести продукцию сельского хозяйства в торговых рядах.

Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".