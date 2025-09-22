16+
Экономика и бизнес

В Самарской области расширены меры поддержки предприятий автокомпонентной отрасли

САМАРА. 22 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Региональным Фондом развития промышленности Самарской области внесены изменения в программу "Автокомпоненты", которые направлены на расширение мер доступности финансовых мер поддержки для предприятий автокомпонентной отрасли, а также поддержку участников Специальной военной операции.

Фото: министерство промышленности СО

В новой редакции программы ключевым изменением стало расширение целей финансирования. Помимо приобретения оснастки, предприятия теперь могут направлять получаемые средства на пополнение оборотных средств для бесперебойной закупки сырья, материалов и комплектующих, необходимых для кооперации с крупными автопроизводителями.

Объем финансирования составляет от 5 до 15 млн рублей, при этом для участников промышленных кластеров максимальная сумма займа увеличена до 20 млн рублей. Срок возврата займа — до двух лет с предоставлением льготного периода по выплате основного долга на первые шесть месяцев. Обязательным условием для получения займа на пополнение оборотных средств является предоставление банковской гарантии.

"Особое внимание в новой программе уделено поддержке тех, кто вернулся к мирной жизни после участия в СВО. За каждого трудоустроенного участника СВО или ветерана боевых действий, получившего этот статус после 22 февраля 2022 года, процентная ставка по займу будет снижена на 0,2% годовых. В итоге, ставка может уменьшиться до символического 1% годовых", — прокомментировала руководитель Регионального Фонда развития промышленности Самарской области Юлия Красина.

Также для предприятий, входящих в состав промышленных кластеров, упрощены требования к участию: снято условие об обязательном нахождении специализированной организации кластера на территории Самарской области. Данная мера позволит привлечь к участию в программе компании, участвующие в межрегиональных кооперационных проектах.

"Мы понимаем, как важно поддерживать наши предприятия в непростое время. Расширенная программа "Автокомпоненты" — это конкретный шаг навстречу бизнесу, который поможет сохранить рабочие места, стимулировать производство и внести вклад в развитие экономики Самарской области", — говорит министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Региональный Фонд развития промышленности Самарской области является институтом развития, обеспечивающим предоставление финансовой поддержки промышленным предприятиям региона на льготных условиях для реализации проектов по модернизации и повышению конкурентоспособности.
Автомобильная промышленность сегодня обеспечивает более 20% промышленного производства в Самарской области и занятость порядка 60 тысяч жителей. Глава региона Вячеслав Федорищев, возглавляющий комиссию Госсовета при президенте РФ по направлению "Промышленность" неоднократно подчеркивал важность опережающего развития отрасли и ее приоритетную поддержку со стороны правительства региона.

