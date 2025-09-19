За первые сутки открытого тестирования количество каналов в МАХ увеличилось в 3,5 раза

С момента старта открытого тестирования каналов в МАХ авторы A+ зарегистрировали в нацмессенджере более 1500 каналов.
Это авторы из ВКонтакте, Дзен, Telegram и Одноклассников, в частности: музыканты Сергей Шнуров и Арсений Бородин, певица MaкSим, диджитал-эксперт Алексей Ткачук, блогеры Никита Шульгин и Мусим Ашуров, а также популяризатор науки Сергей Чумаков.
МАХ запустил каналы в тестовом режиме 14 июля. Тестирование состоит из двух этапов. Первый — закрытый — длился два месяца, в нем приняли участие более 600 авторов из разных тематических категорий с совокупной аудиторией более 5,5 млн пользователей.
17 сентября мессенджер перешел ко второму — открытому — этапу тестирования. Присоединиться к нему могут блогеры категории "А+" (авторы с количеством подписчиков в одной из соцсетей более 10 тыс.) через чат-бот "Каналы в МАХ". Найти чат-бот можно через поиск по слову "каналы" или по ссылке.
Последние комментарии
Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.
к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...
"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...
Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )
зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???