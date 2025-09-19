16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
С Билайном своего мобильного оператора теперь можно создать в моменте через онлайн селф-сервис "Сливочная" мода и внезапный рыжий: названы главные цвета 2025 года Альфа-Банк запустил авторизацию через Альфа ID в публичных Wi-Fi сетях Билайна "Срочно пройди по ссылке": вспоминаем, как определить мошенника с первых строк T2 запускает "Гигабэк" — возврат процента трафика, потраченного в выбранных категориях

Интернет Транспорт и связь

За первые сутки открытого тестирования количество каналов в МАХ увеличилось в 3,5 раза

САМАРА. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С момента старта открытого тестирования каналов в МАХ авторы A+ зарегистрировали в нацмессенджере более 1500 каналов.

Это авторы из ВКонтакте, Дзен, Telegram и Одноклассников, в частности: музыканты Сергей Шнуров и Арсений Бородин, певица MaкSим, диджитал-эксперт Алексей Ткачук, блогеры Никита Шульгин и Мусим Ашуров, а также популяризатор науки Сергей Чумаков.

МАХ запустил каналы в тестовом режиме 14 июля. Тестирование состоит из двух этапов. Первый — закрытый — длился два месяца, в нем приняли участие более 600 авторов из разных тематических категорий с совокупной аудиторией более 5,5 млн пользователей.

17 сентября мессенджер перешел ко второму — открытому — этапу тестирования. Присоединиться к нему могут блогеры категории "А+" (авторы с количеством подписчиков в одной из соцсетей более 10 тыс.) через чат-бот "Каналы в МАХ". Найти чат-бот можно через поиск по слову "каналы" или по ссылке.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 28 мая 2014 10:11 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.

Thought Mind 27 мая 2014 17:32 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...

Африкантова Екатерина 27 мая 2014 10:14 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...

Ivan Parshnev 26 мая 2014 17:37 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )

Африкантова Екатерина 26 мая 2014 08:47 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5