"Лада" обыграла "Адмирал"

"Лада" и "Адмирал" открывали программу "Кубка Минска". В первом периоде владивостокцы чаще беспокоили Максима Третьяка, чем тольяттинцы — его визави Дмитрия Шугаева, но, волжане, при этом продемонстрировали куда более высокий КПД при реализации своих моментов: из четырех бросков в створ два оказались результативными.

На девятой минуте Илья Рейнгардт открыл счет: форвард волжан поразил ворота приморской команды не без помощи рикошета от щитка голкипера. На 16-й минуте еще один дебютант "Лады" Данила Дяденькин добил шайбу после броска Даниила Журакова. Под занавес первого периода "Адмирал" стараниями Семена Кошелева отыграл одну шайбу: он точно бросил в дальний угол после выигранного партнером вбрасывания.

На 26-й минуте Дяденькин оформил дубль — нападающий волжан вновь продемонстрировал умение вести борьбу на чужом пятаке. На 29-й минуте Иван Савчик после передачи из-за ворот от Алексея Ожгихина отправил четвертую шайбу в ворота "Адмирала" (в это время тольяттинцы играли в меньшинстве). На 37-й минуте Олег Сенькин, отбывший штраф, выскочил на площадку, и, получив шайбу от Ожгихина, убежал один на один с вратарем "Адмирала" и увеличил счет до 5:1. На последних секундах второго периода команда из Владивостока получила право на буллит, но победителем из дуэли с Дмитрием Завгородним вышел голкипер волжан Максим Третьяк. В третьем периоде счет не изменился — тольяттинцы стартовали в турнире с победы.

12 августа тольяттинцы сыграют с хозяевами турнира — минским "Динамо". Начало — 20:00 тлт.