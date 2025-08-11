16+
Хоккей Спорт

"Ладья" во втором матче победила "Толпар"

ТОЛЬЯТТИ. 11 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Второй матч против "Толпара" "Ладья" начала также бодро, как и 24 часа назад.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Развитие сценария не особо отличалось от вчерашнего, разве что уфимцам не удалось реализовать свои моменты. Быстрая шайба от нашей "молодежки" и уверенная игра в "рамке" от Мурашова не позволили "Толпару" повторить успех прошлой встречи, когда уфимцы смогли отыграться после 0:2. На 12-й минуте Умеренков оформил дубль, и подопечные Сергея Лопушанского ушли на перерыв с комфортными для себя 2:0.

Во втором периоде "Толпар" заметно активизировался, но уверенная игра в воротах Николая Мурашова и везение в отдельных моментах не позволили уфимцам сократить отставание. "Ладья" выдержала этот напор и начала подбирать свои "ключики" к изменившейся стратегии "Толпара". На 28-й минуте Руслану Умерову предоставилась возможность исполнить буллит, но наш нападающий не смог переиграть вратаря. Правда, спустя уже минуту, он все же принимал поздравления от команды. На 29-й минуте Федор Горшков протащил шайбу за ворота уфимцев, выкатил ее на "пятак" Умерову и тот не подвел. "Толпар" нашел в себе силы отыграть одну шайбу, но, на этом все достижения для уфимцев в этой игре завершились.

Заключительный период прошел на равных, но в створ чаще попадала "Ладья", что и принесло свои плоды — на 42-й минуте Матвей Умеренков оформил хет-трик! По традиции, в контрольных матчах, несмотря на счет основного времени, сопреники, как правило, проводят пятиминутный овертайм. Не стала исключением и отчетная встреча. На второй минуте дополнительного времени Петр Михальченко подхватил шайбу на синей линии "Толпара", приблизился к воротам хозяев и "положил" шайбу точно под перекладину.

В серии буллитов вратарь "Ладьи" Николай Мурашов не позволил ничего сделать хоккеистам "Толпара", а в нашей команде отличились Егор Меркесов и Матвей Умеренков.

Следующая встреча тольяттинской команды состоится 13 августа на выезде, соперник — "Реактор".

