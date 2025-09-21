16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Ладья" обыграла "Атлант" в овертайме Сергей Лопушанский покидает "Ладью" Хоккейную "Ладу" возглавил Павел Десятков ХК "Лада" расторг контракт с тренером Павлом Зубовым ХК "Лада" уступил "Локомотиву"

Хоккей Спорт

"Ладья" обыграла "Атлант" в овертайме

ТОЛЬЯТТИ. 21 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 60
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 20 сентября, "Ладья" на домашнем льду принимала мытищинский "Атлант", сообщает пресс-служба автозаводцев.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Тольяттинцы открыли счет на первой минуте матча. С передач Ивана Кулагин и Петра Михальченко шайбу забросил Егор Скутин. Та же история повторилась и на старте второго периода. На 42-й секунде огорчил вратаря гостей Савелий Ивонин. В середине периода соперник реализовал большинство и одну шайбу отквитал. Дальше начались качели: Егор Скутин снова увеличил отрыв в две шайбы, следом гости сократили отставание в счете — 3:2, а за семь минут до финальной сирены и вовсе сравняли счет. Игра перешла в овертайм, где сильнее оказалась "Ладья".

Следующим соперником тольяттинцев станет "Авто" из Екатеринбурга. Игра состоится на домашнем льду 25 сентября.

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5