"Ладья" обыграла "Атлант" в овертайме

В субботу, 20 сентября, "Ладья" на домашнем льду принимала мытищинский "Атлант", сообщает пресс-служба автозаводцев.

Тольяттинцы открыли счет на первой минуте матча. С передач Ивана Кулагин и Петра Михальченко шайбу забросил Егор Скутин. Та же история повторилась и на старте второго периода. На 42-й секунде огорчил вратаря гостей Савелий Ивонин. В середине периода соперник реализовал большинство и одну шайбу отквитал. Дальше начались качели: Егор Скутин снова увеличил отрыв в две шайбы, следом гости сократили отставание в счете — 3:2, а за семь минут до финальной сирены и вовсе сравняли счет. Игра перешла в овертайм, где сильнее оказалась "Ладья".

Следующим соперником тольяттинцев станет "Авто" из Екатеринбурга. Игра состоится на домашнем льду 25 сентября.