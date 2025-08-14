16+
"Ладья" обыграла "Реактор"

КАЗАНЬ. 14 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
В среду, 13 августа, в очередном контрольном матче "Ладья" обыграла "Реактор", сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. Встреча команд состоялась в Нижнекамске.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

С первых же минут стартового периода наша молодежка активно включала прессинг на половине соперника, благодаря чему удавалось ловить противника на ошибках. Но забить в первом периоде так и не удалось.

Во втором периоде команды обменялись удалениями, но реализовать большинство никому не удалось. "Реактор" второй отрезок начинал в меньшинстве, но неаккуратная игра Дмитрия Линейцева уравняла составы. Нижнекамцам игра "4 на 4" пришлась по душе, и уже через 20 секунд "Реактор" вышел вперед. Попытки увеличить темп от игроков "Ладьи" не увенчались успехом. Академичная игра "Реактора" в обороне не позволяла им забросить шайбу. За 30 секунд до конца второго периода у ворот нижнекамцев завязалась потасовка, итог которой — удаление трех игроков до конца игры: одного в составе "Ладьи" и двух у "Реактора". У нижнекамцев из строя выбыли сразу два защитника, что в дальнейшем сыграло тольяттинцам на руку.

Третий период "Ладья" начинала "5 на 3", но и это не помогло "распечатать" ворота "Реактора". За минуту до конца матча тренерский штаб взял таймаут и снял вратаря. "Ладья" отправилась штурмовать ворота "Реактора". Это решение помогло нашей "молодежке" наконец-то сравнять счет. Автором первой заброшенной шайбы в стане тольяттинцев стал Владислав Федоров. Игроки "Реактора" потеряли бдительность под конец встречи и упустили на синей линии Савелия Ивонина, который четким броском установил окончательный счет на табло — 1:2.

Для "Ладьи" это уже третья победа подряд в предсезонном выездном турнире. 14 августа тольяттинцы сыграют свою заключительную игру. Соперник тот же.

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

