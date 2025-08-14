В среду, 13 августа, в очередном контрольном матче "Ладья" обыграла "Реактор", сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. Встреча команд состоялась в Нижнекамске.

С первых же минут стартового периода наша молодежка активно включала прессинг на половине соперника, благодаря чему удавалось ловить противника на ошибках. Но забить в первом периоде так и не удалось.

Во втором периоде команды обменялись удалениями, но реализовать большинство никому не удалось. "Реактор" второй отрезок начинал в меньшинстве, но неаккуратная игра Дмитрия Линейцева уравняла составы. Нижнекамцам игра "4 на 4" пришлась по душе, и уже через 20 секунд "Реактор" вышел вперед. Попытки увеличить темп от игроков "Ладьи" не увенчались успехом. Академичная игра "Реактора" в обороне не позволяла им забросить шайбу. За 30 секунд до конца второго периода у ворот нижнекамцев завязалась потасовка, итог которой — удаление трех игроков до конца игры: одного в составе "Ладьи" и двух у "Реактора". У нижнекамцев из строя выбыли сразу два защитника, что в дальнейшем сыграло тольяттинцам на руку.

Третий период "Ладья" начинала "5 на 3", но и это не помогло "распечатать" ворота "Реактора". За минуту до конца матча тренерский штаб взял таймаут и снял вратаря. "Ладья" отправилась штурмовать ворота "Реактора". Это решение помогло нашей "молодежке" наконец-то сравнять счет. Автором первой заброшенной шайбы в стане тольяттинцев стал Владислав Федоров. Игроки "Реактора" потеряли бдительность под конец встречи и упустили на синей линии Савелия Ивонина, который четким броском установил окончательный счет на табло — 1:2.

Для "Ладьи" это уже третья победа подряд в предсезонном выездном турнире. 14 августа тольяттинцы сыграют свою заключительную игру. Соперник тот же.